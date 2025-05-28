Україна та Фінляндія створили "коаліцію укриттів": скільки хочуть побудувати

Україна та Фінляндія започаткували міжнародну "коаліцію укриттів" цивільного захисту на підтримку української держави. До 2030 року планують побудувати понад 5 тисяч укриттів.
Як передає РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у соцмережі Х.
"Разом з Фінляндією започатковуємо міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави. Також Україна і Фінляндія посилюватимуть співпрацю у сфері безпеки, енергетики, освіти та інших ключових галузях", - написав Шмигаль.
За його словами, відповідні документи він сьогодні підписав з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час зустрічі в Києві.
"Наша мета - до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року - ще 3 тисячі. Закликаємо міжнародну спільноту долучатися до коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні. Дякуємо уряду Фінляндії за підтримку та солідарність з українським народом", - додав український прем'єр.
Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Фінляндія активно надає допомогу Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Військова підтримка передбачає озброєння, боєприпаси, техніку та підготовку українських бійців.
У березні Фінляндія оголосила про надання 36,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.
Також Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить близько 200 млн євро (217 млн доларів).
Окрім того, Фінляндія уклала угоду з Єврокомісією на постачання Україні боєприпасів на суму 90 млн євро. Фінансування здійснюватиметься за рахунок заморожених російських активів через Європейський фонд миру (EPF).
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