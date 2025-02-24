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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україна та Європа мають бути за столом переговорів, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Європа повинні бути за столом перемовин, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пленарного засідання "Підтримуй Україну".

"Війна триває проти України і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою. Україна, Європа разом з Америкою ми маємо бути за столом переговорів разом з Росією, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаження чи замирення", - заявив президент. 

Переговори США та Росії 

18 лютого відбулась зустріч делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні". Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

За словами Зеленського, Київ не визнає результатів переговорів в Ер-Ріяді

Як пише  The Times, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер й президент Франції Еммануель Макрон планують виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі  президентом США Дональдом Трампом.

 

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Війна в УкраїніВолодимир Зеленський