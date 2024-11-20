Україна та Естонія підписали оборонний меморандум: що він передбачає

Україна та Естонія зміцнюють свою співпрацю у сфері оборони. Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це, як повідомляє РБК-Україна , заявив міністр оборони України Рустем Умєров .

Цей документ є продовженням угоди про безпекову співпрацю, укладеної в червні 2024 року прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас і президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, йдеться про те, що Естонія виділить Україні допомогу в розмірі 0,25% свого ВВП на період 2024-2027 років.

Також у Меморандумі йде мова про фінансування IT-коаліції, очолюваної Естонією, що спрямована на цифровізацію і модернізацію оборонних процесів, та проведення тренувань для українських військовослужбовців.

Разом з тим, Україна ділитиметься бойовими знаннями, здобутими під час захисту від російської агресії. Ці знання сприятимуть посиленню обороноздатності Естонії та інших країн-партнерів.