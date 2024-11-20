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Украина и Эстония подписали оборонный меморандум: что он предполагает

Среда 20 ноября 2024 21:32
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Украина и Эстония подписали оборонный меморандум: что он предполагает Фото: главы Минобороны Украины и Эстонии Рустем Умеров и Ханно Певкур (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина и Эстония укрепляют свое сотрудничество в области обороны. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Этот документ является продолжением соглашения о сотрудничестве безопасности, заключенного в июне 2024 года премьер-министром Эстонии Каей Каллас и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, говорится, что Эстония выделит Украине помощь в размере 0,25% своего ВВП на период 2024-2027 годов.

Также в Меморандуме идет речь о финансировании IT-коалиции, возглавляемой Эстонией, направленной на цифровизацию и модернизацию оборонных процессов, и проведение тренировок для украинских военнослужащих.

Вместе с тем Украина будет делиться боевыми знаниями, полученными при защите от российской агрессии. Эти знания будут способствовать усилению обороноспособности Эстонии и других стран-партнеров.

Помощь Украине от Эстонии

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму свыше 500 млн евро или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП), по которой Эстония занимает одно из первых мест в мире по объему помощи, оказанной как население к ВВП.

Ранее Эстония передавала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией. медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и др.) и пакеты с сухим кормом.

Также с начала полномасштабной войны в Украине, Эстония организовала обучение более чем 1500 украинских защитников в Эстонии и за рубежом.

Кроме того, в 2023 году по инициативе и под руководством Эстонии и Люксембурга была создана ИТ-коалиция, которая поддерживает создание безопасной ИКТ-инфраструктуры, отвечающей стандартам НАТО, для Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретились в Киеве 11 ноября. Они обсудили новый пакет военной помощи.

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