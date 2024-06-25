Рада ЄС схвалила угоду про гарантії безпеки з Україною

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Я хотіла б зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов'язання між Європейським союзом та Україною. І, звичайно ж, я маю згадати про відкриття переговорів про вступ до ЄС сьогодні вдень", - заявила вона.

До того ж вона додала, що Бельгія готується до наступного саміту Європейської ради, який відбудеться наприкінці цього тижня в Брюсселі.

"Ця Європейська рада дасть повне уявлення про нашу підтримку України в усіх її проявах", - зазначила Лябіб.