Україна та ЄС проведуть форум оборонних промисловостей: відома дата

Що цього передувало

Нагадаємо, раніше Україна започаткувала форум оборонних індустрій. Перший форум відбувся у Києві у 2023 році. У ньому взяли участь сотні міжнародних та українських оборонних компаній.

Пізніше Україна запропонувала Данії провести спільний форум оборонних індустрій. президент України Володимир Зеленський також заявив, що хотів би, щоб Україна та країни Західних Балкан провели разом форум щодо "оборонки".

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