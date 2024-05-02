Украина и ЕС проведут форум оборонных промышленностей: известная дата

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Украина начала форум оборонных индустрий. Первый форум прошел в Киеве в 2023 году. В нем приняли участие сотни международных и украинских оборонных компаний.

Позже Украина предложила Дании провести общий форум оборонных индустрий. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что хотел бы, чтобы Украина и страны Западных Балкан провели вместе форум по "оборонке".

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