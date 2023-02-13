Україна та ЄС працюють над витісненням російського металу з європейського ринку, - Качка

Влада працює з Євросоюзом над питанням заміщення російської продукції на ринку ЄС українськими товарами. У 2023 році влада продовжить діалог щодо розширення присутності продукції українського ГМК на європейському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра економіки України - торгового представника України Тараса Качку.

"Ми проводимо дуже велику роботу щодо витіснення російської продукції з ринку ЕС. Ми маємо частковий успіх по сталі, але він впирається у дві речі. По-перше, першою країною, що скористалася із санкцій на сталь, стала Туреччина. Євросоюз зараз посилює свої інституційні спроможності щодо протидії обходу санкцій. З іншого боку - наша металургія на європейському ринку ще не в контексті повного заміщення продукції РФ", - зазначив Качка.

За його словами, поточний рік буде складним та інтенсивним у частині діалогу, метою якого є розширення взаємовідносин Україна та ЄС у металургійному секторі на рівні галузевих асоціацій та виробників, з інституціями Євросоюзу.

Торговий представник України також наголосив, що зараз ЄС переглядає раніше встановлені антидемпінгові мита на російську та українську металопродукцію. Але асоціація європейських виробників сталі (EUROFER) звернулася до Єврокомісії з пропозицією вилучити Україну з перегляду. Це свідчить про те, що європейські металурги не сприймають українську сталеву продукцію як загрозу.

Нагадаємо, що влада виступає за те, щоб уся російська металургійна продукція опинилася під санкціями, а також за надання українським металургам доступу до американського ринку. Крім того, Мінекономіки планує сприяти збільшенню переробки металургійної сировини всередині країни.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до нього можливість відвантаження сталі.