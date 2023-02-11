Україна та ЄС потребують миру, але не на умовах Росії, - Бербок

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

На щорічній зовнішньополітичній конференції Фонду Генріха Бьолля в Берліні міністр сказала, що Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом нав’язування миру на умовах Росії.

"Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни не означає автоматично мир у свободі. Продиктований мир протилежний справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право", - підкреслила глава МЗС.

Міністр наголосила на важливості продовження підтримки, адже "ми також несемо відповідальність за те, чого не робимо".

"Якщо доводиться вибирати між правильним і кривдним, між агресором і жертвами - то ми на боці закону і на боці народу. Тому що ми не приймаємо нічого в Європі чи будь-де ще у світі, де кордони пересуваються силою і де невимовні страждання завдаються мільйонам людей. Ми не погоджуємося з тим, що Володимир Путін хоче нав’язати нам логіку минулих століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж міжнародне право", - сказала дипломат.

Очільниця німецької дипслужби також сказала про необхідність на тлі порушення одною з найбільших країн світу міжнародного права більше інвестувати в інтегровану безпеку. Дипломат акцентувала під час виступу на питанні довіри до Німеччини як надійного партнера.

"Довіра наших партнерів до нашої країни є однією, можливо, навіть найважливішою валютою зовнішньої політики Німеччини… Для нас у Федеративній Республіці довіра є ключовою валютою", - заявила Бербок.