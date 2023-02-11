ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та ЄС потребують миру, але не на умовах Росії, - Бербок

Новость на русском →
Україна, Субота 11 лютого 2023 17:25
Україна та ЄС потребують миру, але не на умовах Росії, - Бербок Фото: Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Продиктований мир - протилежний справедливому миру і визнає право найсильнішого. Тому важливо і надалі підтримувати Україну

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

На щорічній зовнішньополітичній конференції Фонду Генріха Бьолля в Берліні міністр сказала, що Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом нав’язування миру на умовах Росії.

"Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни не означає автоматично мир у свободі. Продиктований мир протилежний справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право", - підкреслила глава МЗС.

Міністр наголосила на важливості продовження підтримки, адже "ми також несемо відповідальність за те, чого не робимо".

"Якщо доводиться вибирати між правильним і кривдним, між агресором і жертвами - то ми на боці закону і на боці народу. Тому що ми не приймаємо нічого в Європі чи будь-де ще у світі, де кордони пересуваються силою і де невимовні страждання завдаються мільйонам людей. Ми не погоджуємося з тим, що Володимир Путін хоче нав’язати нам логіку минулих століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж міжнародне право", - сказала дипломат.

Очільниця німецької дипслужби також сказала про необхідність на тлі порушення одною з найбільших країн світу міжнародного права більше інвестувати в інтегровану безпеку. Дипломат акцентувала під час виступу на питанні довіри до Німеччини як надійного партнера.

"Довіра наших партнерів до нашої країни є однією, можливо, навіть найважливішою валютою зовнішньої політики Німеччини… Для нас у Федеративній Республіці довіра є ключовою валютою", - заявила Бербок.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Також Бербок повідомила, що у Гаазі вона обговорить злочини, що вчиняє рф проти України, і винуватці мають бути покарані.

Читайте РБК-Україна в Google News
МИД Германии
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм