Україна та ЄС посилюють співпрацю у сфері гуманітарної допомоги

Україна та Європейський союз будуть посилювати співпрацю у питанні гуманітарної допомоги. Між сторонами було обговорено низку питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Зокрема, заступник голови ДСНС Володимир Демчук взяв участь у 5-му засіданні Старших посадових осіб ЄС (SOM) у Брюсселі. На зустрічі сторони обговорили наступне: поєднання гуманітарної допомоги з відновленням України;

фінансування гуманітарних потреб на 2025 рік;

координацію підтримки з боку Європейського союзу. Крім того, на окремій зустрічі з генеральним директором DG ECHO Мацєм Поповскі досягнуто домовленість щодо розширення співпраці, зокрема, у сфері безпеки цивільного населення. "ДСНС України продовжує координувати міжнародну допомогу задля безпеки українців", - йдеться у повідомленні.