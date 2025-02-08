Украина и ЕС усиливают сотрудничество в сфере гуманитарной помощи

Украина и Европейский союз будут усиливать сотрудничество в вопросе гуманитарной помощи. Между сторонами был обсужден ряд вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"ГСЧС Украины продолжает координировать международную помощь для безопасности украинцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, на отдельной встрече с генеральным директором DG ECHO Мацем Поповски достигнута договоренность о расширении сотрудничества, в частности, в сфере безопасности гражданского населения.

В частности, заместитель председателя ГСЧС Владимир Демчук принял участие в 5-м заседании Старших должностных лиц ЕС (SOM) в Брюсселе. На встрече стороны обсудили следующее:

Напомним, что в прошлом месяце Европейский союз выделил на гуманитарную помощь Украине и проекты в Молдове для украинских беженцев 148 млн евро. Общая сумма гуманитарной помощи ЕС достигла 1,1 млрд евро.

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