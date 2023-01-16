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Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Євросоюз сьогодні, 16 січня, підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш очікується цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Twitter.

Глава уряд зазначає, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро цього тижня", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у грудні саміт ЄС офіційно схвалив пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

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ЕвросоюзДенис Шмигаль