Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина

Глава правительства отмечает, что первый транш в размере 3 млрд евро Украина ожидает получить уже на этой неделе.

"Украина и ЕС только подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Мы ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро на этой неделе", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в декабре саммит ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

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