Україна та ЄС мають попрацювати разом для фундаментальних рішень до 2030 року, - Мішель

"Це наш обов'язок з обох сторін - підготуватися до 2030 року. Це не означає, що у 2030 році автоматично з'являться нові члени. Це означає, що до 2030 року ми повинні бути готові з обох сторін. Це означає, що ЄС має провести необхідні реформи, щоб переконатися, що ми впливові, що ми гнучкі, готові діяти і реагувати, коли це необхідно, з боку ЄС", - сказав Мішель.

Також він пояснив, що і країни-кандидати мають зробити все, щоб переконати, що вони дотримуються європейських стандартів до 2030 року, щоб потім можна було ухвалити деякі фундаментальні рішення (щодо розширення ЄС - ред.).

Серед завдань, які на цей термін стоять перед самим ЄС, він виокремив, зокрема, реформу механізму ухвалення рішень у ЄС: чи мають вони ухвалюватися одноголосно, кваліфікованою більшістю тощо.

Розширення Євросоюзу

Єврокомісія також планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення ЄС вже у жовтні цього року.

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що озвучений раніше 2030 рік як термін розширення Європейського союзу розглядається тільки як орієнтир. Оскільки завдяки Україні цей процес буде йти швидше.