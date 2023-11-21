Україна та ЄС мають попрацювати разом для фундаментальних рішень до 2030 року, - Мішель

І Україна, і ЄС повинні виконати свою частину роботи в питанні подальшого розширення Євросоюзу до 2030 року.
Про це на брифінгу заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Це наш обов'язок з обох сторін - підготуватися до 2030 року. Це не означає, що у 2030 році автоматично з'являться нові члени. Це означає, що до 2030 року ми повинні бути готові з обох сторін. Це означає, що ЄС має провести необхідні реформи, щоб переконатися, що ми впливові, що ми гнучкі, готові діяти і реагувати, коли це необхідно, з боку ЄС", - сказав Мішель.
Також він пояснив, що і країни-кандидати мають зробити все, щоб переконати, що вони дотримуються європейських стандартів до 2030 року, щоб потім можна було ухвалити деякі фундаментальні рішення (щодо розширення ЄС - ред.).
Серед завдань, які на цей термін стоять перед самим ЄС, він виокремив, зокрема, реформу механізму ухвалення рішень у ЄС: чи мають вони ухвалюватися одноголосно, кваліфікованою більшістю тощо.
Єврокомісія також планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення ЄС вже у жовтні цього року.
Високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що озвучений раніше 2030 рік як термін розширення Європейського союзу розглядається тільки як орієнтир. Оскільки завдяки Україні цей процес буде йти швидше.
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