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Украина и ЕС должны поработать вместе для фундаментальных решений до 2030 года, - Мишель

Архивное фото: Президент Европейского Совета Шарль Мишель (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Милан Лелич

И Украина, и ЕС должны выполнить свою часть работы в вопросе дальнейшего расширения Евросоюза до 2030 года.

Об этом на брифинге заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Это наша обязанность с обеих сторон - подготовиться к 2030 году. Это не означает, что в 2030 году автоматически появятся новые члены. Это означает, что к 2030 году мы должны быть готовы с обеих сторон. Это означает, что ЕС должен провести необходимые реформы, чтобы убедиться, что мы влиятельны, что мы гибкие, готовы действовать и реагировать, когда это необходимо, со стороны ЕС", - сказал Мишель.

Также он пояснил, что и страны-кандидаты должны сделать все, чтобы убедить, что они придерживаются европейских стандартов до 2030 года, чтобы потом можно было принять некоторые фундаментальные решения (по расширению ЕС - ред.).

Среди задач, которые на этот срок стоят перед самим ЕС, он выделил, в частности, реформу механизма принятия решений в ЕС: должны ли они приниматься единогласно, квалифицированным большинством и т. п

Расширение Евросоюза

Еврокомиссия также планирует сделать "существенные предложения" по расширению ЕС уже в октябре этого года.

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял озвученный ранее 2030 год как срок расширения Европейского союза рассматривается только как ориентир. Поскольку благодаря Украине этот процесс будет идти быстрее.

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ЕвросоюзШарль Мишель