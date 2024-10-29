Україна та ЄС домовилися збільшити імпорт електроенергії взимку

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури", - заявив він.

Міністр висловив подяку європейським партнерам та єврокомісарці Кадрі Сімсон за підтримку України напередодні зимового сезону.

Рішення щодо збільшення потужності імпорту обговорювалося у вересні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Україна також матиме додаткову можливість отримати 250 МВт потужності з ЄС в режимі аварійної допомоги.