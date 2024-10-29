Украина и ЕС договорились увеличить импорт электроэнергии зимой

!С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры!, - заявил он.

Министр выразил благодарность европейским партнерам и еврокомиссару Кадри Симсон за поддержку Украины накануне зимнего сезона.

Решение об увеличении мощности импорта обсуждалось в сентябре во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Украина также будет иметь дополнительную возможность получить 250 МВт мощности из ЕС в режиме аварийной помощи.