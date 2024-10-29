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Украина и ЕС договорились увеличить импорт электроэнергии зимой

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Европейский Союз договорились увеличить мощность импорта электроэнергии с 1 декабря. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях возможных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны России.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

!С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры!, - заявил он. 

Министр выразил благодарность европейским партнерам и еврокомиссару Кадри Симсон за поддержку Украины накануне зимнего сезона.

Решение об увеличении мощности импорта обсуждалось в сентябре во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Украина также будет иметь дополнительную возможность получить 250 МВт мощности из ЕС в режиме аварийной помощи.

В середине мая глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина сообщил, чтоимпорт электроэнергии из стран ЕС в Украину вырос и почти достиг физического максимума.

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ЕвросоюзЭлектроэнергия