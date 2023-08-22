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Україна та дві країни-члени НАТО налагодили виробництво 120-мм мін

Вівторок 22 серпня 2023 20:48
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Україна та дві країни-члени НАТО налагодили виробництво 120-мм мін Фото: боєприпаси (facebook.com ukroboronprom)
Автор: Наталія Кава

Українська компанія та дві країни НАТО налагодили спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української Бронетехніки".

Відомо, що Сили оборони вже почали одержувати тисячі нових мінометних мін, виготовлених завдяки даній угоді.

"120 мм міномет на сьогодні є одним із найпоширеніших видів артилерійської зброї української армії. 120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу та техніку, знищують укриття, вогневі позиції", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що міни виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.

Фото: виготовлення боєприпасів (facebook.com/ukrainianarmor)

Боєприпаси для України

Нагадаємо, наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім цього, на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.

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