Україна та Данія розпочнуть співпрацю у сфері Defence Tech

Як розповіли у відомстві, було проведено зустріч між представниками України та Данії.

Під час зустрічі, було обговорено три основні питання:

розвиток БПЛА індустрії в межах програми Армія дронів;

можливості співпраці з міжнародними партнерами у сфері Defence Tech;

поточні та довгострокові потреби України в технологічній сфері.

"Дякуємо партнерам за візит та підтримку! Сподіваємось побудувати новий трек роботи у сфері БПЛА", - сказано у повідомленні.

Defence Tech - це платформа для розвитку й підтримки військових інновацій.

Допомога від Данії

Нагадаємо, ще в лютому цього року прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що її країна вирішила надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.

А вже у березні Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.

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