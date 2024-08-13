Україна та Британія розпочали переговори щодо угоди про 100-річне партнерство

"Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство. Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали президент України та прем’єр-міністр Великої Британії", - зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.

Він наголосив, що наша країна потребує підтримки Британії заради відновлення справедливого миру та унеможливлення нової агресії проти України.

Майбутня комплексна довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Британією.

"Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", - зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.