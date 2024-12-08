Україна та Британія перебувають на фінальній стадії підготовки "Столітньої угоди", - Єрмак

Україна та Велика Британія вийшли на фінальну частину з підготовки "Столітньої угоди". Вона передбачає надання озброєння та підтримку членства України в НАТО.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, ця тема була великою частиною розмови з новим радником британського прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатаном Павеллом.

Єрмак додав, що "ми не витрачали жодної хвилини і почали конкретну розмову про все, що нам потрібно - всі напрямки від озброєння до підтримки нашого членства в НАТО".

"Всі ці питання ми проговорили: і координація в цей період часу до інавгурації Трампа, і координація щодо організації зустрічей президента України та прем'єр-міністра Великої Британії... Між іншим, і знайомство з членами американської нової адміністрації закінчилося за декілька хвилин, після чого була дуже предметна і змістовна розмова", - зазначив голова Офісу президента.