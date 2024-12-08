Украина и Британия находятся на финальной стадии подготовки "Столетнего соглашения", - Ермак
Украина и Великобритания вышли на финальную часть по подготовке "Столетнего соглашения". Оно предусматривает предоставление вооружения и поддержку членства Украины в НАТО.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, эта тема была большой частью разговора с новым советником британского премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.
Ермак добавил, что "мы не тратили ни одной минуты и начали конкретный разговор обо всем, что нам нужно - все направления от вооружения до поддержки нашего членства в НАТО".
"Все эти вопросы мы проговорили: и координация в этот период времени до инаугурации Трампа, и координация по организации встреч президента Украины и премьер-министра Великобритании... Между прочим, и знакомство с членами американской новой администрации закончилось за несколько минут, после чего был очень предметный и содержательный разговор", - отметил глава Офиса президента.
Визит делегации Офиса президента в Вашингтон
Напомним, 4 декабря делегация Офиса президента Украины посетила с официальным визитом Вашингтон и встретилась с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.
В частности, в Вашингтоне состоялась встреча избранного вице-президента Джей Ди Венса и нового советника по национальной безопасности Майка Волца с Андреем Ермаком и заместителем министра обороны Сергеем Боевым.
Встреча была сосредоточена на оценке украинской стороны ситуации на поле боя.
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