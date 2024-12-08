ua en ru
Вс, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина и Британия находятся на финальной стадии подготовки "Столетнего соглашения", - Ермак

Воскресенье 08 декабря 2024 00:33
UA EN RU
Украина и Британия находятся на финальной стадии подготовки "Столетнего соглашения", - Ермак Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Украина и Великобритания вышли на финальную часть по подготовке "Столетнего соглашения". Оно предусматривает предоставление вооружения и поддержку членства Украины в НАТО.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, эта тема была большой частью разговора с новым советником британского премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Ермак добавил, что "мы не тратили ни одной минуты и начали конкретный разговор обо всем, что нам нужно - все направления от вооружения до поддержки нашего членства в НАТО".

"Все эти вопросы мы проговорили: и координация в этот период времени до инаугурации Трампа, и координация по организации встреч президента Украины и премьер-министра Великобритании... Между прочим, и знакомство с членами американской новой администрации закончилось за несколько минут, после чего был очень предметный и содержательный разговор", - отметил глава Офиса президента.

Визит делегации Офиса президента в Вашингтон

Напомним, 4 декабря делегация Офиса президента Украины посетила с официальным визитом Вашингтон и встретилась с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В частности, в Вашингтоне состоялась встреча избранного вице-президента Джей Ди Венса и нового советника по национальной безопасности Майка Волца с Андреем Ермаком и заместителем министра обороны Сергеем Боевым.

Встреча была сосредоточена на оценке украинской стороны ситуации на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский встретился с Трампом в Париже: первые подробности
Зеленский встретился с Трампом в Париже: первые подробности
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие