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Україна та Британія готують конференцію щодо спільного виробництва зброї

Фото: Україна та Британія готують конференцію щодо спільного виробництва зброї (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу обговорили підготовку до конференції щодо спільного оборонного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Співрозмовники приділили увагу Угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією, яку було підписано під час візиту прем’єр-міністра Сполученого Королівства до нашої країни.

У продовження діалогу президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака було обговорено підготовку до конференції щодо спільного оборонного виробництва.

Тімоті Барроу відзначив безпрецедентну підтримку Угоди з боку парламенту та політичних партій Великої Британії, що свідчить про те, що британський народ також беззаперечно підтримує угоду по гарантії безпеки.

Керівник Офісу президента своєю чергою подякував співрозмовнику за участь у зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Української формули миру, яка відбулася в Давосі. 

Угода з безпеки між Британією та Україною

12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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