Украина и Британия готовят конференцию по совместному производству оружия

Собеседники уделили внимание Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Британией, которое было подписано во время визита премьер-министра Соединенного Королевства в нашу страну.

В продолжение диалога президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Великобритании Риши Сунака была обсуждена подготовка к конференции по совместному оборонному производству.

Тимоти Барроу отметил беспрецедентную поддержку Соглашения со стороны парламента и политических партий Великобритании, что свидетельствует о том, что британский народ также беспрекословно поддерживает соглашение по гарантии безопасности.

Руководитель Офиса президента в свою очередь поблагодарил собеседника за участие во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Украинской формулы мира, которая состоялась в Давосе.

Соглашение по безопасности между Британией и Украиной

12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

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