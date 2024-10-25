Україна та Болгарія почали переговори щодо безпекової угоди

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Також Україна та Болгарія розпочали роботу над проектом документа й узгодили його ключові положення.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", - наголосив Жовква.

Сторони узгодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.

Двосторонні угоди

Наразі відомо, що Україна вже підписала понад 25 двосторонніх угод прог гарантії безпеки з країнами-партнерами.