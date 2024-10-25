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Україна та Болгарія почали переговори щодо безпекової угоди

П'ятниця 25 жовтня 2024 21:59
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Україна та Болгарія почали переговори щодо безпекової угоди Фото: Україна та Болгарія почали переговори щодо безпекової угоди (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Представники України та Болгарії провели перший раунд переговорів. Вони стосувались укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Також Україна та Болгарія розпочали роботу над проектом документа й узгодили його ключові положення.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", - наголосив Жовква.

Сторони узгодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.

Двосторонні угоди

Наразі відомо, що Україна вже підписала понад 25 двосторонніх угод прог гарантії безпеки з країнами-партнерами.

Зокрема Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою про гарантії безпеки ще на початку травня 2024 року після переговорів Зеленського та Гарріс.

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