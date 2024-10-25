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Украина и Болгария начали переговоры по соглашению о безопасности

Пятница 25 октября 2024 21:59
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Украина и Болгария начали переговоры по соглашению о безопасности Фото: Украина и Болгария начали переговоры по соглашению о безопасности (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Представители Украины и Болгарии провели первый раунд переговоров. Они касались заключения двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел первый раунд переговоров с болгарской стороной по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Также Украина и Болгария приступили к работе над проектом документа и согласовали его ключевые положения.

"Украина уже заключила 27 соглашений по выполнению Совместной декларации "Группы семи". Очень важно иметь такой документ с Болгарией как нашим стратегическим партнером в Черноморском регионе", - подчеркнул Жовква.

Стороны согласовали дальнейший график переговоров, чтобы подготовить финальный текст соглашения.

Двусторонние соглашения

Сейчас известно, что Украина уже подписала более 25 двусторонних соглашений по гарантиям безопасности со странами-партнерами.

В частности , Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением о гарантиях безопасности еще в начале мая 2024 года после переговоров Зеленского и Гаррис.

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