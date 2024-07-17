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Украина и Бельгия подписали соглашение о восстановлении на 150 млн евро

Среда 17 июля 2024 16:10
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Украина и Бельгия подписали соглашение о восстановлении на 150 млн евро Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Киев и Брюссель подписали соглашение о сотрудничестве. Бельгия инвестирует около 150 млн евро в течение четырех лет в восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии.

Как рассказывает местное издание Belga, соглашение:

  • предусматривает инвестиции в восстановление Украины объемом 150 млн евро (164 млн долларов) в течение четырех лет;
  • позволяет Бельгийскому агентству по сотрудничеству Enabel приобщиться к восстановлению пострадавших регионов страны. Основа деятельность планируется в Киевской и Черниговской областях;
  • предусматривает сотрудничество в восстановлении критической инфраструктуры, а также обустройстве комфортных укрытий в школах.

Первый транш в размере 20 млн евро (21,88 млн долларов) будет направлен на децентрализованные энергетические установки в Киеве и пригородах. В частности, Брюссель планирует поддержать восстановление генераторов, а также солнечных панелей в медицинских учреждениях и школах.

Поддержка со стороны Бельгии

Бельгия оказывает помощь Украине с самого начала полномасштабной войны. В частности недавно страны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Согласно документу, в этом году Брюссель предоставит не менее 977 миллионов военной помощи. В частности было указано точное количество F-16, которые Украина получит от союзника до 2028 года.

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