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Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво озброєння

Фото: Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво озброєння (mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна та Бельгія мають намір розпочати спільне виробництво окремих типів озброєння. Було підписано відповідний меморандум.

На цьому наголосив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

За його словами, Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України підписали меморандум про взаєморозуміння з міністерством оборони Бельгії. Це надасть поштовх двостороннім відносинам, зокрема у сфері оборонного виробництва.

"Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це один з наших пріоритетів", - розповів Гаврилюк.

Він зазначив, що у меморандумі містяться наміри впроваджувати спільні проекти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягу виробництва української оборонної промисловості. Зокрема, йдеться про плани виробництва озброєння, організацію ремонту та підготовку фахівців.

"Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які функціонуватимуть за міжнародними стандартами. Впевнений у нашій подальшій плідній та взаємовигідній співпраці", - додав Гаврилюк.

Спільне виробництво озброєння

Нагадаємо, що Україна зараз активно займається питанням виробництва озброєння в умовах війни з Росією.

Зокрема, наша країна створює спільні підприємства із закордонними компаніями. У жовтні минулого року стало відомо про створення спільного підприємства України та Rheinmetall.

Такожу грудні 2023 року наша країна домовилася з двома компаніями США про спільне виробництво зброї.

 

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БельгіяВійна Росії проти України