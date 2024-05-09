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Україна створює мережу секретних підземних оборонних підприємств, - El Mundo

Ілюстративне фото: Україна почала будувати підземні оборонні підприємства (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна почала створювати мережу секретних підземних заводів для перезапуску збройової промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Як пише видання, Україна за допомогою секретних підземних заводів прагне позбутись залежності в озброєнні від інших країни а також 

Виробництво зброї в Україні

Україна почала самостійно виробляти різні типи озброєння з початку повномасштабного вторгнення РФ. Мова як про повітряні безпілотники так і про надводні дрони та РЕБ.

Зокрема, нещодавно стало відомо про те, що Україна змогла скопіювати російські баржуючі дрони "Ланцет", а також почала серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

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