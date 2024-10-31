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Україна створює десятки систем ШІ, щоб дрони краще влучали у ворожі цілі, - Reuters

Четвер 31 жовтня 2024 21:45
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Україна створює десятки систем ШІ, щоб дрони краще влучали у ворожі цілі, - Reuters Ілюстративне фото: Україна створює десятки систем ШІ, щоб дрони краще влучали у ворожі цілі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна використовує десятки вітчизняних систем зі штучним інтелектом для своїх безпілотників. Це необхідно для того, щоб вони могли досягати цілей на полі бою без пілотування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, системи, які використовують штучний інтелект, дозволяють безпілотникам виявляти цілі або долітати до них в районах, які захищених потужним РЕБ.

Видання зазначає, що перехід до використання штучного інтелекту є важливим новим фронтом у технологічній гонці, яка розгорнулася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Варто зауважити, що автоматизовані безпілотники користуються високим попитом серед військових, які шукають способи протистояти РЕБ.

У липні український чиновник повідомив агентству Reuters, що ефективність ураження цілей більшістю апаратів з видом від першої особи впала до 30%-50%, тоді як для нових пілотів цей показник може становити лише 10%, і що основною проблемою є глушіння сигналу.

За словами джерела видання, безпілотники з видом від першої особи, керовані ШІ, можуть досягти показника влучання близько 80%.

Україна також використовує безпілотники-перехоплювачі, щоб знищити величезну кількість російських безпілотників з камерами, які допомагають наносити артилерійські та ракетні удари по українських цілях в тилу.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що військові провели тестування нових технологій для фронту, а випробування вдало пройшли відразу три найочікуваніші розробки.

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Штучний інтелект Війна в Україні Атака дронів
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