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Украина создает десятки систем ИИ, чтобы дроны лучше попадали во вражеские цели, - Reuters

Четверг 31 октября 2024 21:45
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Украина создает десятки систем ИИ, чтобы дроны лучше попадали во вражеские цели, - Reuters Иллюстративное фото: Украина создает десятки систем ИИ, чтобы дроны лучше попадали во вражеские цели (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина использует десятки отечественных систем с искусственным интеллектом для своих беспилотников. Это необходимо для того, чтобы они могли добиваться целей на поле боя без пилотирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, системы, использующие искусственный интеллект, позволяют беспилотникам обнаруживать цели или долетать до них в районах, защищенных мощным РЭБ.

Издание отмечает, что переход к использованию искусственного интеллекта является важным новым фронтом в технологической гонке, развернувшейся после полномасштабного вторжения России в Украину.

Следует заметить, что автоматизированные беспилотники пользуются высоким спросом среди военных, которые ищут способы противостоять РЭБ.

В июле украинский чиновник сообщил агентству Reuters, что эффективность поражения целей большинством аппаратов с видом от первого лица упала до 30%-50%, тогда как для новых пилотов этот показатель может составлять лишь 10%, и что основной проблемой является глушение сигнала.

По словам источника издания, беспилотники с видом от первого лица, управляемые ИИ, могут достигнуть показателя попадания около 80%.

Украина также использует беспилотники-перехватчики для уничтожения огромного количества российских беспилотников с камерами, которые помогают наносить артиллерийские и ракетные удары по украинским целям в тылу.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что военные провели тестирование новых технологий для фронта, а испытания удачно прошли сразу три самых ожидаемых разработок.

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