Україна створила військову комендатуру в Курській області, її очолив генерал Москальов

За його словами, на території Курської області було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах.

"Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях було створено військову комендатуру. Її керівником призначений генерал-майор Москальов", - розповів Сирський.

Він зауважив, що з початку операції на території Курської області українські війська просунулись до оборони противника на 35 кілометрів. Під контроль взято 1150 квадратних кілометрів та 82 населених пункти. Ситуація там контрольована.