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Україна створила унікальний дрон-камікадзе: у чому його особливість

Фото: Україна стоворила дрон дальністю польоту тисячу кілометрів (facebook com usofcom)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розробники створили унікальний дрон-камікадзе. Дальність його польоту становить близько тисячі кілометрів, а вага всього 75 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника проектів концерну "Укроборонпром" Олега Болдирєва в інтерв'ю "Настоящее время".

За його словами, війна рухається до протистояння роботизованих безпілотних систем. Тому Україна розробила дрон, схожий на іранський "Шахед", але з важливим покращенням. Український безпілотник зможе атакувати цілі кілька разів.

"Він вже є. Я б назвав його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" з можливістю повернення", - заявив Болдирєв.

Він додав, що розробники використовують деякі деталі іноземного виробництва, однак розробка, програмне забезпечення та засоби зв'язку - українські.

Нагадаємо, восени українські військові показали роботу українського ударного безпілотника Punisher. Цей безпілотник невеликого розміру та з низьким рівнем шуму може літати на відстань до 45 кілометрів.

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