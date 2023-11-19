Украина создала штаб помощи водителям, заблокированным на границе с Польшей

Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Ключевая задача штаба - обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

Кубраков отметил, что за каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает потребности и находится на постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38 (067) 120 0483.

"Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства", - заявил министр, отметив, что дополнительные потребности можно указать через гугл-форму https://forms.gle/uknNBtSDZ6hKVKdE9.

Также Министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если будет возникать такая необходимость.

"Будет работать Штаб пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена", - отметил министр.

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

возврат разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;

получение доступа к украинской системе "Путь";

отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокировку границы с Украиной. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для Украины.

Кроме того, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

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