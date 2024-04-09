ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна стоїть за пожежею на кораблі РФ в Балтійському морі, - Bloomberg

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 21:27
UA EN RU
Україна стоїть за пожежею на кораблі РФ в Балтійському морі, - Bloomberg Ілюстративне фото (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Українська військова розвідка взяла на себе відповідальність за атаку на російський військово-морський ракетоносець у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, чиновник знайомий з операцією заявив, що дана операція підкреслює зусилля Києва завдати удару по силах Кремля далеко від лінії фронту.

Дана атака стала першою атакою українських військ на російській території Калінінграда.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що напад здійснили українські агенти. Однак ні російські військові, ні офіційні особи Кремля не згадували про цей інцидент.

Видання пише, що корабель РФ був пришвартований на військово-морській базі в Балтійську, населеному пункті в Калінінграді, розташованому трохи більш як 20 кілометрів від польського кордону.

Ситуація на фронті

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про просування російських окупантів поблизу Кремінної Луганської області; на північний захід від Бахмута і на південний захід від Донецька Донецької області.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку, окупанти 26 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком
Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком
DAILY
Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак