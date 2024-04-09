Україна стоїть за пожежею на кораблі РФ в Балтійському морі, - Bloomberg

Українська військова розвідка взяла на себе відповідальність за атаку на російський військово-морський ракетоносець у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, чиновник знайомий з операцією заявив, що дана операція підкреслює зусилля Києва завдати удару по силах Кремля далеко від лінії фронту.

Дана атака стала першою атакою українських військ на російській території Калінінграда.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що напад здійснили українські агенти. Однак ні російські військові, ні офіційні особи Кремля не згадували про цей інцидент.

Видання пише, що корабель РФ був пришвартований на військово-морській базі в Балтійську, населеному пункті в Калінінграді, розташованому трохи більш як 20 кілометрів від польського кордону.