Украина стоит за пожаром на корабле РФ в Балтийском море, - Bloomberg

Украинская военная разведка взяла на себя ответственность за атаку на российский военно-морской ракетоносец в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, чиновник знакомый с операцией заявил, что данная операция подчеркивает усилия Киева нанести удар по силам Кремля вдали от линии фронта.

Данная атака стала первой атакой украинских войск на российской территории Калининграда.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что нападение совершили украинские агенты. Однако ни российские военные, ни официальные лица Кремля не упоминали об этом инциденте.

Издание пишет, что корабль РФ был пришвартован на военно-морской базе в Балтийске, населенном пункте в Калининграде, расположенном чуть более чем в 20 километрах от польской границы.