Україна на старті Ліги націй: позиція, потенційні суперники та перспективи

"Синьо-жовті" продовжать виступи в Дивізіоні B Ліги націй. Перед жеребкуванням команда Сергія Реброва за рейтингом потрапила до другого кошика збірних.

Збірна України в четвертому в історії розіграші турніру точно не перетнеться з національними командами Фінляндії, Ісландії та Норвегії. Натомість до однієї групи з українцями потраплять по одній команді з першого, третього та четвертого кошиків. Найсильнішим суперником дружини Реброва стане хтось з четвірки збірних у складі Австрії, Чехії, Англії та Уельсу.

Другого суперника "синьо-жовті" отримають з третього кошика, куди потрапили збірні Словенії, Ірландії, Албанії та Чорногорії. Натомість в четвертому кошику опинилися команди Грузії, Греції, Туреччини та Казахстану. Ця четвірка збірних піднялася з Дивізіону C.

Формат Ліги націй 2024/25 зазнав змін. Тепер фінальне місце збірної України в квартеті буде важливим у будь-якому разі. Принцип першої та останньої команд збережено – переможець групи вийде в Дивізіон A, а ось невдаха квартету опуститься в Дивізіон C. Підвищитися в класі можна буде з другої позиції, а вилетіти з Дивізіону B – із третьої.

Після завершення групового етапу Ліги націй на другі-треті команди всіх груп чекатиме плей-офф. Друга збірна з квартету команди Реброва зможе пробитися в Дивізіон A, якщо переможе одну з тамтешніх третіх збірних. Натомість третя команда групи "синьо-жовтих" позмагається за збереження прописки в Дивізіоні B із однією з других команд Дивізіону C.

Прийдешній розіграш Ліги націй впливатиме і на кваліфікацію до ЧС-2026. Фінальне місце в турнірі знову впливатиме на жеребкування відбору до Мундіалю або чемпіонату Європи. Наприклад, у Лізі націй 2022/23 збірна України не змогла виграти групу та впала в третій кошик при жеребкуванні кваліфікації на Євро-2024, тож отримала в суперники Англію та Італію водночас.

Груповий етап Ліги націй 2024/25 зіграють цьогоріч восени. Перший тур запланований на 5-7 вересня, а шостий – на 17-19 листопада. Натомість плей-офф за підвищення/пониження в класі зіграють у березні 2025 року.