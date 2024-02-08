Украина на старте Лиги наций: позиция, потенциальные соперники и перспективы

"Сине-желтые" продолжат выступления в Дивизионе B Лиги наций. Перед жеребьевкой команда Сергея Реброва по рейтингу попала во вторую корзину сборных.

Сборная Украины в четвертом в истории розыгрыше турнира точно не пересечется с национальными командами Финляндии, Исландии и Норвегии. Зато в одну группу с украинцами попадут по одной команде из первой, третьей и четвертой корзин. Самым сильным соперником дружины Реброва станет кто-нибудь из четверки сборных в составе Австрии, Чехии, Англии и Уэльса.

Второго соперника "сине-желтые" получат из третьей корзины, куда попали сборные Словении, Ирландии, Албании и Черногории. В четвертой корзине оказались команды Грузии, Греции, Турции и Казахстана. Эта четверка сборных поднялась из Дивизиона C.

Формат Лиги наций 2024/25 претерпел изменения. Теперь финальное место сборной Украины в квартете будет важно в любом случае. Принцип первой и последней команд сохранен – победитель группы выйдет в Дивизион A, а вот неудачник квартета опустится в Дивизион C. Повыситься в классе можно будет со второй позиции, а вылететь из Дивизиона B – с третьей.

После завершения группового этапа Лиги наций вторые-третьи команды всех групп ждет плей-офф. Вторая сборная из квартета команды Реброва сможет пробиться в Дивизион A, если победит одну из тамошних третьих сборных. Третья же команда группы "сине-желтых" сразится за сохранение прописки в Дивизионе B с одной из вторых команд Дивизиона C.

Грядущий розыгрыш Лиги наций будет влиять и на квалификацию к ЧМ-2026. Финальное место в турнире снова будет влиять на жеребьевку отбора к Мундиалю либо чемпионата Европы. Например, в Лиге наций 2022/23 сборная Украины не смогла выиграть группу и упала в третью корзину при жеребьевке квалификации к Евро-2024, поэтому получила в соперники Англию и Италию одновременно.

Групповой этап Лиги наций 2024/25 сыграют осенью этого года. Первый тур запланирован на 5-7 сентября, а шестой – на 17-19 ноября. В свою очередь плей-офф за повышение/понижение в классе сыграют в марте 2025 года.