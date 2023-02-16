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Україна стане членом фонду сільськогосподарського розвитку ООН: що це дасть країні

Фото: Україна вступить до Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівна рада Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) 15 лютого ухвалила рішення про членство України. Відповідну заявку Україна подала до Секретаріату IFAD у грудні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За даними прес-служби, Україна стане повноправним членом Фонду з моменту передачі генеральному секретарю ООН документу про приєднання. Наразі проходять відповідні внутрішньодержавні процедури.

"Членство України у Фонді надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави, як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах", - йдеться в повідомленні

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) є спеціалізованою агенцією системи ООН і кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності і голоду у сільській місцевості та країнах, що розвиваються. До складу IFAD сьогодні входить 177 країн світу.

Основним засобом взаємодії IFAD з країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.

Позики надаються державам-членам Фонду з числа країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проектів та програм. Умови позик варіюються в залежності від рівня прибутку країни-позичальника (показника долі ВНП на душу населення).

Нагадаємо, План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів.

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