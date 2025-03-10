Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі, і половину поставили США

На Україну припало 8,8% світового імпорту озброєнь у 2020-2024 роках, і трохи менше половини цього імпорту припало на США, які за президента Дональда Трампа призупинили військову допомогу Києву.

Дані SIPRI засвідчили, що Сполучені Штати продовжують домінувати на світовій арені: американські компанії збільшили свою частку світового експорту озброєнь до 43% у 2020-24 роках із 35% у період 2015-2019 років. Експорт озброєнь зі США склав приблизно таку саму частку світового ринку, як і наступні вісім країн разом узяті.

Війна підкреслила залежність Європи від американської зброї, хоча трансатлантичний альянс, основа стратегії безпеки Європи з часів Другої світової війни, дедалі частіше ставиться під сумнів.

За даними SIPRI, на Європу загалом припало 28% світового імпорту озброєнь у 2020-2024 роках, тоді як у період 2015-2019 років цей показник становив 11%. У 2020-2024 роках США поставили понад 50% імпорту озброєнь до Європи, а найбільшими покупцями стали Велика Британія, Нідерланди та Норвегія.

На початку березня європейські лідери підтримали плани щодо збільшення витрат на оборону після того, як Трамп змінив політику США.

Російська загроза

"У зв'язку зі зростаючою агресивністю Росії і загостренням трансатлантичних відносин під час першого президентства Трампа європейські держави НАТО вжили заходів зі зниження своєї залежності від імпорту зброї та зміцнення європейської військової промисловості", - заявив Пітер Веземан, старший науковий співробітник Програми з постачання зброї SIPRI.

Однак, за його словами, трансатлантичні відносини у сфері постачання зброї мають глибоке коріння. Імпорт зі США зріс, і європейські країни НАТО все ще замовляють у США майже 500 бойових літаків і багато іншої зброї.

Експорт російської зброї скоротився до 7,8% світового ринку в період 2020-2024 років порівняно з 21% у попередній чотирирічний період унаслідок міжнародних санкцій через війну проти України та зростання внутрішнього попиту на зброю.

Імпорт зброї в країни Азії та Океанії скоротився на 21%, переважно через збільшення виробництва власної зброї Китаєм.

За даними SIPRI, загалом обсяги світових постачань зброї в період 2020-2024 років залишилися приблизно на тому самому рівні, що й у попередні чотири роки.