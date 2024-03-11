Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї, - доповідь SIPRI
Протягом останніх п'яти років експорт російської зброї скоротився майже вдвічі: РФ перемістилася на третє місце в рейтингу світових постачальників. Разом з тим, Україна стала найбільшим імпортером зброї у Європі: приріст сягнув рекордних 6633%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Відповідно до доповіді змін експорту зброї протягом 2019-2023 років у порівнянні з 2014-2018 роками, США стабільно тримають провідну позицію: експорт за останні п'ять років зріс на 17%. У період з 2019 по 2023 рік США поставляли основне військове обладнання до 107 країн світу, що перевищує попередні періоди та поставки будь-якого іншого експортера.
Саме на США припадає близько 55% озброєнь імпортованих європейських держав у 2019-2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014-2018 роки.
На другому місці серед експортерів знаходиться Франція. Там експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11%, коли у 2014-2018 роках вона складала 7,2%. Такий стрибок відбувся завдяки постачанню бойових літаків до Катару, Індії та Єгипту.
Росія ж опинилася на третьому місці у рейтингу світових постачальників зброї. У період з 2019-2023 роки експорт її озброєнь скоротився майже вдвічі - на 53%. У світових постачаннях частка Росії зменшилася на 10%.
Протягом останніх п'яти років російський військовий експорт стрімко скорочувався. Так, якщо у 2019 році РФ постачала зброю до 31 держави, то вже у 2023 році - до 12. Також у 2019-2023 роках менше двох третіх російського експорту припало на Індію (34%), Китай (21%) і Єгипет (7,5%).
Україна стала найбільшим імпортером зброї Європи у період за 2019-2023 роки та четвертою у світі після того, як з лютого 2022 року близько 30 держав надали основне озброєння.
Загальний приріст військового імпорту сягнув рекордних 6633%. Основними постачальниками озброєнь Києва стали США (39%), Німеччина (14%) і Польща (13%).
Нагадаємо, США та Японія обговорюють військову оборонну співпрацю задля надання допомоги Україні. Союзники прагнуть досягти конкретних домовленостей до зустрічі у Вашингтоні президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісідо, запланованої на 10 квітня.
Зазначається, що головною темою саміту буде питання про можливості Японії підтримати розширення арсеналу США. Японія вже надала Україні нелетальну та фінансову допомогу, проте подальше зняття експортних обмежень може розширити можливості для продажу зброї за кордон.
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