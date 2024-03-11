Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия, – доклад SIPRI

За последние пять лет экспорт российского оружия сократился почти вдвое: РФ переместилась на третье место в рейтинге мировых поставщиков. Вместе с тем Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе: прирост достиг рекордных 6633%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI ).

Согласно докладу изменений экспорта оружия в течение 2019-2023 годов по сравнению с 2014-2018 годами США стабильно держат ведущую позицию: экспорт за последние пять лет вырос на 17%. В период с 2019 по 2023 год США поставляли основное военное оборудование в 107 стран мира, превышающее предыдущие периоды и поставки любого другого экспортера.

Именно в США приходится около 55% вооружений импортированных европейских государств в 2019-2023 годах, что на 20% больше, чем за 2014-2018 годы.

На втором месте посреди экспортеров находится Франция. Там экспорт вооружений увеличился на 47%, а доля общемировых поставок выросла до 11%, когда в 2014-2018 годах она составляла 7,2%. Такой скачок произошел благодаря поставке боевых самолетов в Катар, Индию и Египет.

Россия же очутилась на третьем месте в рейтинге мировых поставщиков оружия. В период с 2019-2023 года экспорт ее вооружений сократился почти вдвое – на 53%. В мировых поставках доля России снизилась на 10%.

В последние пять лет российский военный экспорт стремительно сокращался. Так, если в 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, то уже в 2023 году - до 12. Также в 2019-2023 годах меньше двух третьих российского экспорта пришлось на Индию (34%), Китай (21%) и Египет (7). ,5%).

Украина стала крупнейшим импортером оружия Европы за 2019-2023 годы и четвертой в мире после того, как с февраля 2022 года около 30 государств предоставили основное вооружение.

Общий прирост военного импорта достиг рекордных 6633%. Основными поставщиками вооружений Киева стали США (39%), Германия (14%) и Польша (13%).