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Україна стала головним імпортером зброї з Німеччини у 2022 році

Фото: Україна стала головним імпортером зброї з Німеччини у 2022 році (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В результаті повномаштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Україна стала найбільшим імпортером зброї з Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства економіки Німеччини.

Минулого року уряд Німеччини видав індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь на суму 8,36 млрд євро. На Україну припала чверть всього експорту, а саме - майже 2,25 млрд євро.

Друге місце у списку країн, куди було відправлено найбільше німецької зброї, посіли Нідерланди, на третьому та четвертому рядках - США та Великобританія.

державний секретар міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

Нагадаємо, німецька компанія розпочала виробництво самохідних артилерійських установок для української армії.

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