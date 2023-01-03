Украина стала главным импортером оружия из Германии в 2022 году

В результате полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году Украина стала крупнейшим импортером оружия из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерства экономики Германии.

В прошлом году правительство Германии выдало индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на сумму 8,36 млрд евро. На Украину пришлась четверть всего экспорта, а именно - почти 2,25 млрд евро.

Второе место в списке стран, куда было отправлено больше всего немецкого оружия, заняли Нидерланды, на третьей и четвертой строчках - США и Великобритания.

государственный секретарь министерства экономики и защиты климата Германии.