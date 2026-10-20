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Україна стала другим найбільшим боржником МВФ у світі

05:15 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Україна стала другим найбільшим боржником МВФ у світі Фото: емблема Міжнародного валютного фонду (Getty images)
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Україна посіла друге місце у світовому рейтингу найбільших боржників Міжнародного валютного фонду (МВФ). Станом на кінець вересня 2026 року наша країна заборгувала Фонду 14,5 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані МВФ, розміщені на сайті фонду.

Виданння нагадує, що загальна сума боргу України становить 10,69 млрд доларів спеціальних прав запозичення (СПЗ), які використовує Фонд для розрахунків.

Найбільшим позичальником МВФ залишається Аргентина. Її заборгованість сягає 56,9 млрд доларів, або 41,97 млрд СПЗ.

До п’ятірки найбільших боржників також увійшли:

  • Пакистан — 10,8 млрд доларів;
  • Єгипет — 10,7 млрд доларів;
  • Еквадор — 9,6 млрд доларів.

Таким чином, Україна посідає перше місце в Європі за обсягом заборгованості перед МВФ. Її борг приблизно в шість разів перевищує сукупну заборгованість усіх інших європейських країн перед Фондом.

Раніше МВФ погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік. Крім того, за даними уряду, у 2027 році Україні знадобиться понад 52 млрд доларів зовнішнього фінансування бюджету.

Нагадаємо, у серпні місія МВФ розпочала переговори з Україною. У центрі уваги – економіка, реформи та бюджет-2027.

Нещодавно Україні відповіли, що треба, щоб прискорити ухвалення третього і четвертого траншів від Міжнародного валютного фонду.

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