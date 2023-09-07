Україна стала асоційованим партнером Тримор’я

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що Україна стала асоційованими партнером об'єднання з 12 країн Європейського союзу, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Анджея Дуди під час пресконференції в межах саміту Тримор’я.

Під час саміту в Бухаресті асоційованими партнерами Тримор’я стали Україна та Молдова. Також Греція отримала статус повноправного члена Ініціативи трьох морів.

"Греція була прийнята як член ЄС і стала повноправним членом Тримор’я. Але також успіхом є приєднання як асоційованих партнерів України та Молдови - двох країн, які на даний момент є на шляху до вступу в ЄС", - зазначив Дуда.

Польський лідер додав, що війна в Україні і необхідність експорту української агропродукції показали, наскільки важливими є інфраструктурні проєкти в Центральній Європі і наскільки важливою є співпраця між країнами.

Звернення Зеленського

До учасників саміту Тримор’я звернувся Володимир Зеленський. Він закликав учасників Ініціативи не блокувати експорт українського зерна. Президент зазначив, що наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють українську агропродукцію та заробляють на логістиці.

"Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору", - сказав український лідер.

Що таке "Тримор'я"

"Тримор'я" - це "Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива", яка є об'єднанням 12 країн Європейського союзу, що мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

21 червня Зеленський заявив, що Україна отримала статус партнера-учасника "Ініціативи трьох морів", до якої входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія та Естонія.