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Україна, США та Європа провели переговори щодо завершення війни з РФ, - Зеленський

20:47 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Сьогодні українська переговорна команда провела розмову з представниками США та Європи. В ній брали участь американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської - на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що команда України "працює максимально конструктивно", і додав, що країна потребує "достойного завершення війни і гарантованої безпеки".

Зеленський розповів, що в розмові брали участь і переговорники президента США.

Крім того, Європу вперше представляли у повному складі ті, хто її представлятиме на перемовинах із РФ.

"Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", - повідомив президент.

Оновлено о 21:43

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров розповів, що під час переговорів обговорювались підсумки зустрічей в Абу-Дабі. Крім того, сторони обговорили майбутню зустріч у форматі Коаліції охочих в Берліні та порядок денний наступного етапу переговорів.

"Звірили наші позиції та подальші спільні кроки. Разом зі США та європейськими партнерами працюємо заради завершення війни і надійних гарантій безпеки для України", - зазначив він.

Нагадаємо, ЄС висловив готовність приєднатися до переговорів щодо завершення війни в Україні. Серед можливих варіантів - проведення наступного раунду зустрічей на території Європи.

Водночас помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ ще не погодилася на участь представників Європи у наступному раунді мирних переговорів щодо України.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжаред КушнерМирні переговориСтів ВіткоффВійна в Україні