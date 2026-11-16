Україна, США та Європа провели переговори щодо завершення війни з РФ, - Зеленський

"Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської - на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що команда України "працює максимально конструктивно", і додав, що країна потребує "достойного завершення війни і гарантованої безпеки".

Зеленський розповів, що в розмові брали участь і переговорники президента США.

Крім того, Європу вперше представляли у повному складі ті, хто її представлятиме на перемовинах із РФ.

"Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", - повідомив президент.

Оновлено о 21:43

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров розповів, що під час переговорів обговорювались підсумки зустрічей в Абу-Дабі. Крім того, сторони обговорили майбутню зустріч у форматі Коаліції охочих в Берліні та порядок денний наступного етапу переговорів.



"Звірили наші позиції та подальші спільні кроки. Разом зі США та європейськими партнерами працюємо заради завершення війни і надійних гарантій безпеки для України", - зазначив він.