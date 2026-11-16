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Украина, США и Европа провели переговоры по завершению войны с РФ, - Зеленский

20:47 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Сегодня украинская переговорная команда провела разговор с представителями США и Европы. В ней принимали участие американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Сегодня был еще один разговор переговорных групп - украинской, американской и европейской - на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и надеемся, что это будет не зря", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что команда Украины "работает максимально конструктивно", и добавил, что страна нуждается в "достойном завершении войны и гарантированной безопасности".

Зеленский рассказал, что в разговоре участвовали и переговорщики президента США.

Кроме того, Европу впервые представляли в полном составе те, кто будет ее представлять на переговорах с РФ.

"Это Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО. Разговор был непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и наработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе", - сообщил президент.

Напомним, ЕС выразил готовность присоединиться к переговорам по завершению войны в Украине. Среди возможных вариантов - проведение следующего раунда встреч на территории Европы.

В то же время помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ еще не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине.

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