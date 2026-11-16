Украина, США и Европа провели переговоры по завершению войны с РФ, - Зеленский

"Сегодня был еще один разговор переговорных групп - украинской, американской и европейской - на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и надеемся, что это будет не зря", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что команда Украины "работает максимально конструктивно", и добавил, что страна нуждается в "достойном завершении войны и гарантированной безопасности".

Зеленский рассказал, что в разговоре участвовали и переговорщики президента США.

Кроме того, Европу впервые представляли в полном составе те, кто будет ее представлять на переговорах с РФ.

"Это Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО. Разговор был непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и наработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе", - сообщил президент.