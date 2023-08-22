UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна спростувала фейки росіян про знищення катера ЗСУ біля Зміїного, - CNN

Фото: Україна спростувала фейки росіян про знищення катера ЗСУ біля Зміїного (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна не втрачала свого військового катера біля острова Зміїний, як про це заявляють російські окупанти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі CNN заявив неназваний представник Військово-морських сил Збройних сил України.

"Жодного подібного інциденту з українським флотом не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в даному випадку нам нема чого коментувати", - наводить видання слова представника ВМС.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня, Міністерство оборони Росії стверджувало, що нібито знищило швидкохідний військовий катер Willard Sea Force з десантною групою українських військових на борту.

Росіяни нафантазували, що знищили катер за допомогою авіаційної гармати.

Відомство країни-агресора також оприлюднило відео "атаки", на якому можна побачити невідомий катер, але кадрів знищення там немає.

 

Варто зауважити, що Міноборони Росії вже неодноразово публікувало неправдиву інформацію про знищення української техніки та солдатів.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореЗбройні сили УкраїниВМС УкраїниВійна Росії проти УкраїниЗмеиный