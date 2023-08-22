Україна спростувала фейки росіян про знищення катера ЗСУ біля Зміїного, - CNN

"Жодного подібного інциденту з українським флотом не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в даному випадку нам нема чого коментувати", - наводить видання слова представника ВМС.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня, Міністерство оборони Росії стверджувало, що нібито знищило швидкохідний військовий катер Willard Sea Force з десантною групою українських військових на борту.

Росіяни нафантазували, що знищили катер за допомогою авіаційної гармати.

Відомство країни-агресора також оприлюднило відео "атаки", на якому можна побачити невідомий катер, але кадрів знищення там немає.

Варто зауважити, що Міноборони Росії вже неодноразово публікувало неправдиву інформацію про знищення української техніки та солдатів.